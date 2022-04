Plus souple, mais plus ciblé: l’UEFA a réformé son fair-play financier

Plus souple, mais plus ciblé : l’UEFA a réformé jeudi son fair-play financier, permettant aux clubs européens un déficit accru tout en leur interdisant de flamber tous leurs revenus en salaires et indemnités de transfert.

Comme attendu, le comité exécutif de l’instance a modifié les règles budgétaires introduites en 2010 pour assainir un foot européen lucratif mais qui fait souvent passer les ambitions sportives avant la rigueur financière.