Pour Novak Djokovic, 2022 débute maintenant

Ce vendredi après-midi, lors du tirage au sort du Masters 1000 de Monte-Carlo, le nom de Novak Djokovic sera de nouveau de la partie. Et même tout en haut du tableau, puisque Daniil Medvedev, éliminé en quart de finale à Miami (il avait besoin d’aller au moins en demi-finale) n’a pas su prolonger son séjour de trois semaines sur le trône mondial qu’il a, de facto, rendu à son propriétaire. Djokovic fête effectivement sa 364e semaine (cumulée) en tant que nº1 mondial, un chiffre record sur lequel il faut s’arrêter, un instant, car il signifie 7 ans au sommet de la hiérarchie pour le Serbe. Ça fait un an de plus que Federer et trois ans de plus que Nadal !