Une autre histoire de Jésus et Judas

Patrizio Fiorilli imagine un scénario un peu différent pour la mort et la résurrection de Jésus. C’est original, amusant et ça ouvre des perspectives.

Dans la vie de Phidias, le riche marchand grec de Jérusalem, l’arrestation d’un rabbin venu de Galilée qui a perturbé le marché du Temple n’est qu’un détail. Des rabbins, de toute façon, il y en a plein dans cette terre ingrate de Judée fermement maintenue par un dieu unique et jaloux et par un clergé avide de pouvoir. Mais, dans le domaine des affaires, du commerce, dans la position de ce colosse de Phidias, un détail n’est jamais négligeable. Et fomenter quasi une émeute sur les marches du Temple, ça peut déstabiliser beaucoup de choses. Des troubles, ce n’est jamais bon pour un commerçant. Et un marchand grec, étranger dans cette province éloignée, peut toujours être le bouc émissaire des rancœurs des Romains et des Juifs.