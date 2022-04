«Je vis la Bête surgir de la mer»: le recyclage des nazis

On sait depuis longtemps que de nombreux hauts gradés nazis ont trouvé refuge en Amérique latine. On connaît moins le fait d’histoire dont s’est inspiré Ulrich Effenhauser pour écrire son premier livre, entre roman policier et roman d’espionnage. En 1983, décède à l’âge de 74 ans, dans un paisible petit village de Bavière, un certain Werner Tutter, qui fut un directeur de l’Université populaire dévoué et très apprécié. Ce n’est qu’en 2001 qu’on a découvert que derrière cet élu local de la CSU, « chrétien convaincu », se cachait un criminel de guerre nazi recyclé en espion au profit de la République communiste de Tchécoslovaquie.