Tour du Pays basque: Evenepol a secoué le peloton mais Felipe Martinez a gagné

Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 4e de l’étape, leader depuis son succès dans le prologue, a conservé le maillot jaune de leader du général. Le Slovène conserve 5 secondes d’avance sur Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). Martinez a gagné cinq places et se retrouve désormais 3e à 11 secondes.

La journée a été animée par une longue échappée partie après 17 kilomètres dont le dernier rescapé a été repris dans le dernier kilomètre. Elle a réuni quinze audacieux qui comptaient un peu plus de trois minutes d’avance à mi-course. A 50 km de l’arrivée, les Jumbo-Visma du leader Primoz Roglic ont assuré le train du peloton et l’écart a commencé à se réduire.

La montée de l’Urruztimendi et ses portions à 18 % permirent au Britannique Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers), au Portugais Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) et aux Français Victor Lafay (Cofidis) et Bruno Armirail (Groupama – FDJ) de prendre les devants parmi les quatorze hommes restés en tête. Leur avance sur le peloton était de deux minutes à 33 km de Zamudio. Trois coureurs firent ensuite la jonction avec l’avant de la course : Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), l’Italien Davide Formolo (UAE Team Emirates) et l’Espagnol Mikel Iturria (Euskatel-Euskadi) peu avant la dernière difficulté du jour le Vivario.

Lafay en profita et se lança seul à l’attaque à 24 km de la banderole finale. Il possédait toujours 1 minute d’avance à 10 km de l’arrivée alors que le peloton revenait sur les autres derniers courageux du jour.

Au sein du peloton, les accélérations s’étaient aussi multipliées à l’occasion de ces dernières petites ascensions. Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe secouèrent les troupes obligeant les Jumbo-Visma à réagir mais sans parvenir à opérer une réelle sélection.

La poursuite entre Lafay et le peloton resta longtemps indécise. L’avance du Lyonnais n’était plus que de 24 secondes à 3 km de la ligne mais la vélocité du groupe eut raison du courage de l’homme seul rejoint à 900 mètres du but. Les hommes forts, tous présents à l’avant de la course, pouvaient se jouer la victoire du jour dans la dernière ligne droite.