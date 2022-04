Turquie: coup dur pour le procès Khashoggi

La justice turque a estimé que le jugement des présumés meurtriers du journaliste Jamal Khashoggi devra se faire en Arabie saoudite. Le procureur souhaite « clore et transférer le dossier » prétextant que ses « ordres ne peuvent être exécutés, les accusés étant des ressortissants étrangers ». L’ancien journaliste critique du prince Mohammed ben Salmane a été démembré en octobre 2018 au consulat saoudien de Turquie. D’après un rapport des renseignements américains, le dirigeant de facto a lui-même approuvé l’opération visant à capturer et assassiner Jamal Khashoggi. Hatice Cengiz, la fiancée du défunt, compte faire appel : « Nous ne sommes pas gouvernés ici par une famille, comme en Arabie Saoudite. Nous avons un système judiciaire qui répond aux doléances des citoyens : à ce titre, nous allons faire appel. »

Agnès Callamard est l’experte la mieux renseignée sur l’assassinat. La secrétaire générale d’Amnesty International et ancienne rapporteuse spéciale de l’ONU sur l’affaire Khashoggi juge qu’« en transférant l’affaire à l’Arabie saoudite, la Turquie renvoie le dossier à l’Etat qui est responsable du meurtre de Jamal Khashoggi et de sa dissimulation. Elle transfère l’affaire à un pays où la justice ne peut tout simplement pas être rendue. » Erol Onderoglu, journaliste franco-turc représentant pour RSF en Turquie a assisté à l’audience du jour, et estime lui aussi que « l’Arabie saoudite se fera un malin plaisir à enterrer l’affaire en prétextant peut-être que certains des accusés ont déjà été condamné et purgent leur peine ». En septembre 2017, un premier jugement a été rendu en Arabie saoudite condamnant huit accusés à des peines de prison allant de 7 à 20 ans. « Parodie de justice », réagit Agnès Callamard. Effectivement, Amnesty International avait déclaré que ce procès à huit clos « a pêché par manque de crédibilité et de transparence ».