Une «Zwanze Parade» pour célébrer la première place de l’Union Saint-Gilloise

Avant la rencontre face au Beerschot, les aficionados de l’Union se réuniront sur la place communale de Saint-Gilles et paraderont ensuite jusqu’au stade. L’argent récolté servira à amener au Marien des résidents de maisons de repos des environs.

Ce dimanche, la fête va battre son plein du côté de Saint-Gilles et Forest. En effet, les fans de l’Union s’apprêtent à célébrer comme il se doit leur titre de champion de la phase classique et leur retour en Europe – 58 ans plus tard – lors d’une « Zwanze Parade ». Une initiative qui émane des clubs de supporters de l’USG.

Les festivités débuteront sur le coup de midi sur la place Van Meenen, juste en face de l’Hôtel de Ville de Saint-Gilles. Tout un symbole car l’Union a joué à cet endroit-là au début de son histoire, avant de prendre ses quartiers au stade Marien. « Des échoppes, bars et autres réjouissances seront au programme », annoncent les organisateurs qui précisent que « l’argent récolté servira une noble cause et sera versé à l’Union Foundation ».