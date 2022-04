Joy Majdalani: «La littérature n’est pas le lieu de la pudeur»

Joy Majdalani est née à Beyrouth en 1992 et vit à Paris depuis 2010. Le goût des garçons est son premier roman. On espère qu’il sera le premier jalon d’un beau parcours littéraire : ce roman en est en tout cas l’augure. L’histoire se passe sans doute à Beyrouth, mais rien ne l’indique réellement. La narratrice a 13 ans, elle est au collège Notre-Dame de l’Annonciation, un établissement strict. L’uniforme enveloppe les fesses et les seins neufs. Les poils envahissent trop les corps. Le goût des garçons est dans tous les esprits. Et les stratégies pour les approcher tracent des plans dans les cerveaux.