Ngugi wa Thiong’o: l’enfance d’un futur écrivain

Souvent cité parmi les favoris du Prix Nobel de littérature, le Kenyan Ngugi wa Thiong’o, 84 ans, rejoindra probablement la longue liste des écrivains écartés du palmarès, et la liste plus courte de ceux qui l’auraient mérité. Du coup, on salue les rares traductions qui nous proposent une part de son œuvre. Celle-ci est, depuis l’année qu’il passa en prison en 1977 et 1978, écrite en kikuyu pour les textes créatifs et en anglais pour tout ce qui précède ce choix décisif ainsi que pour les textes informatifs – et non moins littéraires, comme le prouve Rêver en temps de guerre, qui vient de paraître.