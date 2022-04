Rafales de vent: plusieurs dizaines d’interventions à Liège et Bruxelles (photos)

Par Rédaction et Belga

Après des rafales de vent importantes ce jeudi, le bilan s’élève à 21 interventions terminées à Bruxelles, dont cinq arbres déracinés et quinze objets divers (tuiles, plaques de zinc...) ballottés par le vent. On déplore deux blessés légers, une personne touchée par une plaque de fresque murale et une chute causée par le vent.

Actuellement, six interventions sont encore en cours dans la capitale.