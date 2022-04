Jean-Paul Delfino: «Mes personnages sont des perdants magnifiques»

« Isla Negra », c’est une fable drôle et truculente autour d’éclopés de la vie qui ne se retrouvent pas dans la société d’aujourd’hui et qui lancent, comme Jean-Paul Delfino : « Foutez-nous la paix ! »

Isla Negra, c’est le manoir du vieux Jonas, un original, un solitaire. Il est perché au sommet d’une falaise dunaire. Une belle situation, qui intéresse Charles Dutilleux, l’homme le plus riche de la province. Il veut y établir un projet immobilier, évidemment. Et les autorités de la ville le suivent, sans égard pour l’ancêtre et son refuge. Batailles à coups d’huissiers, de mises en demeure, de menaces. La foule suit, égoïste, médisante et lâche.

Le roman de Jean-Paul Delfino est habité de personnages incroyables. Jonas évidemment, mais aussi ceux qui le rejoignent dans son combat pour la liberté, le Gitan, l’Africain. Il y a Dutilleux, le promoteur véreux. Mérope, son épouse, épuisée de chirurgie esthétique. Gaïa, la centenaire, qui a tenu un bordel jadis et qui sait tout sur tout le monde. Et Honoré, l’huissier qui se trouve une autre âme. Des personnages bien campés, savoureux, attachants. Et une écriture drôle et juste à la fois, en un mot : populaire. Dans le bon sens du terme.