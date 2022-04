Michael McDowell: les femmes de l’eau et le pouvoir

Le vaste roman de Michael McDowell, Blackwater, est à plusieurs titres placé sous le signe de l’eau. Par son titre. Par le sous-titre du premier volume, paru cette semaine : La crue. Par celui du dernier volume, qu’on lira le 22 juin : Pluie. Et surtout par les relations qui unissent cet élément à quelques personnages féminins – les grandes figures d’un récit étalé sur un demi-siècle pendant lequel la famille Caskey, installée à Perdido, en Alabama, connaîtra tout ce qui peut nourrir une saga de cette dimension : des déchirures et des réconciliations, des catastrophes et des périodes de prospérité, des morts et des naissances, on en passe sans oublier la part d’irrationnel qui s’ajoute au chaos faisant mine de s’organiser.