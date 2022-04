L’agenda des Livres du Soir

Festival : Poésie Moteur à Tournai ces samedi 9 et dimanche 10 avril. Des poétesses et poètes du monde entier viendront adoucir notre monde avec leurs mots : Farrah Chamma, Fabienne Yvert, Fantazio, Jean-Didier Hoareau, Luke Askance & Bog Mallow, Colette Nys-Mazure, Emanuel Campo, Antoine Gallardo de La Boucherie Littéraire, l’atelier de l’école Don Bosco et Mochélan. Une scène ouverte accueillera qui veut offrir ses poèmes, des affiches poèmes seront distribuées aux commerçants et aux habitants de Tournai. Infos : poesiemoteur.org.

Le livre à Metz – Littérature et journalisme, encore ce samedi 9 et ce dimanche 10. Avec Ariane Chemin, Jacques Expert, Nicolas Mathieu, Bernard Minier, etc. Infos : lelivreametz.com.