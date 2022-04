C’est la crise, on vend moins de livres

Depuis quelques semaines, le livre se vend moins bien. Constatation réalisée en France. Constatation faite également auprès des libraires belges. Sans cependant fournir de chiffres précis. C’est loin d’être la catastrophe : les chiffres de ventes de livres en 2021 étaient vraiment, vraiment exceptionnels. Dès lors, nombre de libraires voient une diminution de leur chiffre de ventes. Comme d’ailleurs nombre d’autres commerces : ce n’est pas un phénomène propre à la librairie. Les gens lisent-ils moins depuis le début de 2022 ? Pas vraiment. Mais bien depuis le 24 février, en fait, date de l’invasion russe en Ukraine. C’est à partir de ce jour, et par crainte des augmentations du prix des biens de consommation indispensables, gaz, électricité, nourriture, etc., que le livre est moins considéré comme un produit de première nécessité. Après avoir payé les frais incompressibles, reste-t-il encore de quoi s’offrir du loisir littéraire ? Pas toujours. Et c’est un choix pragmatique.