La fermeté anti-Kremlin de Mario Draghi face aux tergiversations de sa majorité

Les dirigeants russes font preuve d’une subtile habilité pour diviser une Péninsule ébranlée, déchirée entre son historique penchant pro-russe, son profond pacifisme et l’émoi, sincère et croissant, provoqué par le drame vécu par les civils ukrainiens.

L’approche du gouvernement de Mario Draghi est « indécente ». La directrice de l’information et de la presse du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, n’a pas ménagé ses mots, ce jeudi, et n’a pas hésité à renchérir en ajoutant : « Les dirigeants italiens sont les premiers à nous attaquer. Mais les citoyens italiens ne partagent pas cette posture politique et ne cessent pas de nous écrire pour nous dire qu’ils ont honte de ceux qui les gouvernent… »

« Les sanctions sont indécentes ? De choquant il n’y a que les massacres auxquels nous assistons chaque jour en Ukraine », lui a rétorqué, depuis Rome, avec la fermeté de ceux qui ne doutent pas, le président du Conseil italien.