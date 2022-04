Ilaimaharitra (SC Charleroi): «Je ne me suis jamais aussi bien senti»

Il y a tout juste un an, la saison du Sporting était sur le point de se terminer, à une bien piètre 13e place. Aujourd’hui, il faudrait une catastrophe, inconcevable face à une équipe de Zulte Waregem démobilisée, pour que les Zèbres ne prennent pas le point qui les assurera des Europe Playoffs, sans devoir tenir compte de Genk et de Saint-Trond. Il leur faudra quand même réagir, après la lourde défaite le week-end dernier à Anderlecht. En bon capitaine, Marco Ilaimaharitra prône le calme et la patience. Mais il ne veut plus vivre une fin de saison anticipée. D’autant qu’à bientôt 27 ans, l’international malgache arrive peut-être à la croisée des chemins.

À tête reposée, quelle leçon retenez-vous de la lourde défaite à Anderlecht ?