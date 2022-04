Guerre en Ukraine: au poste-frontière de Medyka, des mineurs en proie aux trafiquants

« Ils risquent de tomber aux mains de réseaux d’exploitation sexuelle. » A la frontière entre la Pologne et l’Ukraine, les mineurs fuyant la guerre sont la proie des trafiquants. Si l’on en croit certaines associations, « 200.000 enfants sont en danger, et 200 enquêtes ont déjà été ouvertes. »

Medyka, Pologne, frontière avec l’Ukraine, 42e jour de guerre. Une femme et quatre jeunes filles sortent du bureau de douane. Elles regardent autour d’elles, indécises : des deux côtés de la route, des bénévoles offrent leur aide aux réfugiés qui n’ont pas de parents qui les attendent et ne savent pas comment rejoindre le centre de premiers secours de Przemysl, à 20 kilomètres de là. Personne ne vérifie l’identité de ces bénévoles. Tandis que beaucoup arrivent à Medyka via le bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux, d’autres sont membres d’associations laïques ou religieuses. Un couple d’une cinquantaine d’années attend avec une pancarte à la main : « Jw.org », des Témoins de Jéhovah. Tous proposent le gîte et le couvert aux réfugiés, puis les emmènent en voiture vers des destinations inconnues. Cela fait des semaines que la scène se répète, sans aucun contrôle. Aujourd’hui, cependant, on constate que la ville de Medyka est devenue l’une des plaques tournantes d’un drame né de la guerre.