«Nous craignons un effet sur le rapport au travail scolaire»

Le professeur Marc Romainville est responsable du Service de pédagogie universitaire de l’UNamur. Depuis 2003, il sonde les compétences de base des nouveaux étudiants.

Quelle attitude l’enseignement supérieur doit-il adopter face à cette situation ?

Il n’est pas raisonnable de considérer que ces prérequis sont perdus et d’avancer sans en tenir compte. Il serait en effet injuste de faire reposer sur le dos des seuls étudiants les conséquences de la pandémie. Il est plus indiqué pour une université de se dire qu’elle est face à une situation particulière et qu’elle doit s’adapter.

Ce qui signifie ?