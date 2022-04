Face à la guerre en Ukraine, les Africains sont «restés au balcon»

Lorsque les “leucodermes” (autrement dit, les Blancs) s’affrontent entre eux pour une question régionale, le monde entier est prié de choisir son camp et on frôle la guerre mondiale. Chez nous, on parlerait de rébellions, de guerres ethniques… »

L’amère remarque de cet observateur congolais résume le sentiment de nombreux Africains à l’heure où, au Nord-Kivu, un ancien mouvement rebelle, le M23, naguère inspiré par le Rwanda et l’Ouganda, a repris les hostilités et est accusé d’avoir abattu un hélicoptère de la Monusco. Les Congolais redoutent l’éclatement d’une nouvelle guerre à l’Est, le Rwanda désapprouvant le soutien apporté par l’Ouganda aux forces congolaises en lutte contre le mouvement islamiste ADF dans l’Ituri.