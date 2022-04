«À propos», le podcast du Soir du 8 avril: faut-il craindre la remontée des hospitalisations liées au covid? « À propos », c’est le podcast quotidien du Soir pour s’informer, décrypter et s’inspirer.

Par la rédaction Publié le 8/04/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

On vous emmène déminer les douves d’une forteresse avec les plongeurs de l’armée belge. Ils sont reconnus pour leur expertise dans ce domaine.

On s’intéresse aussi à l’épidémie de covid et aux derniers chiffres de contaminations et d’hospitalisations. Plusieurs experts demandent au gouvernement d’envisager de passer en code orange. On verra s’il faut s’inquiéter.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https://podcasts.lesoir.be