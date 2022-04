Les Maghrébins refrènent leur empathie pour l’Ukraine

Le regard empli d’empathie pour les Ukrainiens assaillis par l’armée russe est-il propre aux Occidentaux en général et aux Européens en particulier ? Au Maghreb, si les réseaux sociaux peuvent attester des tendances de l’opinion publique, il semble bien que l’heure ne soit pas à la franche solidarité avec l’Ukraine.

Dans une conversation sur Facebook, l’ex-journaliste Nadia Lamlili faisait cette remarque : « Je viens de rentrer du Maroc où différentes couches sociales justifient l’invasion de l’Ukraine par le fait que l’Europe “l’avait cherché”, que cette dernière s’isole de plus en plus à cause de “son arrogance”, qu’elle “se permet des dépassements et les interdit aux autres” (guerres en Afghanistan, en Libye, au Mali…). »