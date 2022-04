Guerre en Ukraine: l’indignation occidentale face à la Russie n’est pas universelle, loin de là

Non, le reste du monde ne s’est pas rangé comme un seul homme derrière « l’Occident » pour condamner l’invasion russe de l’Ukraine. Des blessures – anciennes ou récentes – nourrissent, dans plusieurs régions du monde, des réticences exprimées plus ou moins franchement. On a pu observer la partie émergée de ces états d’âme géopolitiques lors du vote, le 2 mars dernier, d’une résolution condamnant « l’agression contre l’Ukraine » par l’Assemblée générale de l’ONU.

Tour d’horizon, en nuances, des réserves ressenties, de l’Amérique latine à l’Afrique subsaharienne en passant par le Maghreb.