Affaire Kinder: des salmonelles décelées à l’usine Ferrero d’Arlon, déjà en décembre dernier

Enfin ! Ferrero est sorti de son quasi-mutisme ce jeudi après-midi alors que depuis le début de la semaine, les rappels de millions d’œufs Kinder battent leur plein aux quatre coins de l’Europe… et même du monde, l’Australie s’étant joint au mouvement d’ampleur qui secoue la planète conso à l’approche de Pâques. La multinationale italienne s’exprime car elle en a désormais la certitude et le reconnaît : oui, il existe bien un lien de cause à effet entre l’ingestion de certains produits Kinder et au moins 105 cas de salmonellose touchant principalement des enfants et qui ont été rapportés aux autorités sanitaires au Royaume-Uni et sur le continent. Les analyses ont parlé : « Il y a correspondance génotypique entre les cas de salmonelle et notre usine d’Arlon, en Belgique », écrit Ferrero.