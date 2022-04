Un hub d’innovation pour régénérer l’outil industriel carolo

A6K-E6K, le nom sonne comme celui d’un sous-marin. Ou de la nouvelle molécule miracle. A Charleroi, A6K-E6K est pourtant sur le point d’incarner un autre miracle. Celui de la revitalisation industrielle de la cité, rongée depuis des décennies par le déclin de la sidérurgie et des charbonnages. « Il y a des secteurs dynamiques et pourvoyeurs d’emploi, comme l’ingénierie, sur lesquels on veut miser pour régénérer le tissu industriel. Mais il faut que la formation suive. Ici, on combine l’aspect formation avec l’aspect innovation dans un même lieu », résume le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette. La Wallonie et l’Europe y croient, au point d’avoir validé une enveloppe de 105 millions d’euros pour le projet dans le cadre du plan de relance. Voilà de quoi donner un fameux coup d’accélérateur à ce hub d’innovation, censé incarner le renouveau de Charleroi.