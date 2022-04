Evenepoel: «Pour le même prix, on gagne quatre étapes»

Les jours se suivent et se ressemblent pour les deux « fantastiques » de l’équipe Quick-Step. Sauf la récompense du bouquet accordé au vainqueur. « Pour le même prix, avec un brin de réussite tout simplement, on gagne toutes les étapes depuis le début », expliquait Remco Evenepoel sans remettre une seule fois en question les victoires des adversaires. Le Belge s’est une nouvelle fois démené dans les reliefs, dans la plaine, dans les descentes, surtout, où on l’a vu très à l’aise pour déposer Julian Alaphilippe dans les meilleures conditions.