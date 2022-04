Un départ (et une polémique) au circuit de Spa-Francorchamps

Ce qui ne figurait pas dans cette communication, en revanche, c’est que cette arrivée a provoqué… un départ. Celui de Claude Grégoire, l’actuel vice-président du circuit (étiqueté PS). Par courrier, il a fait savoir qu’il souhaitait que son mandat – qui se termine en mai prochain – ne soit pas renouvelé. Et si on ne lui trouve pas de remplaçant d’ici là, il démissionnera. Une décision qui est également valable pour son mandat d’administrateur de « Spa Grand Prix », l’autre société spadoise qui gère l’accueil de la F1 une fois par an.

Mais ce sont les motivations de Claude Grégoire qui valent le détour. Sans remettre en cause les qualités d’Amaury Bertholomé, il nous revient que le vice-président a fait savoir qu’il s’était senti instrumentalisé lors de la procédure de sélection du nouveau CEO. Ce n’est pas le Comité de nomination de l’entreprise qui a piloté cette procédure, mais un jury constitué pour l’occasion. Il était composé de cinq membres : Melchior Wathelet (président du Circuit), Laurent Levaux (administrateur), Renaud Witmeur (représentant de la Sogepa, l’actionnaire public wallon), Michael Van Loubbeeck (administrateur) et Claude Grégoire. Or ce dernier a eu le sentiment que les dés étaient pipés, et que le jury avait pour unique but de légitimer une nomination politique décidée en amont, que personne n’osait assumer publiquement. Considérant que cela était incorrect vis-à-vis des autres postulants, il a pris la décision de renoncer à son double mandat à Francorchamps.