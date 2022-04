Alessandra Sublet arrête l’animation télé

La présentatrice vedette de TF1 a pris la décision de quitter les plateaux de télévision à la fin de la saison. Elle souhaite se consacrer à la comédie. Cette information vient du journal français le Parisien.

Animatrice de radio et de télévision, la française a notamment animé les deux émissions emblématiques que sont « Incroyable Talent » et « L’amour est dans le pré », sur M6. Elle a également travaillé sur « C à vous », « C’est Canteloup » et depuis janvier 2021, elle présentait « Le Grand Concours des animateurs ».