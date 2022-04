Dans le bureau de Jean-François Bourlart: «Je vais devoir faire de la place sur les murs»

Le bureau de Jean-François Bourlart, le patron de l’équipe Intermarché – Wanty Gobert, recèle de trésors. Des maillots, des trophées, des objets qui font partie de l’histoire d’une équipe wallonne qui n’arrête plus de briller. « Bini » Girmay à Wevelgem et Alexander Kristoff à l’Escaut vont encore compléter cette collection. Découverte.

À Tournai, son bureau surplombe le magasin « Want you bike » et le service course de l’équipe. « Bienvenue dans notre quartier général », sourit Jean-François Bourlart, le patron d’une formation Intermarché – Wanty Gobert qui pédale dans la liesse. Six victoires, déjà, dont la folie Biniam Girmay à Gand-Wevelgem et, ce mercredi, le coup de force d’Alexander Kristoff dans le gris du GP de l’Escaut. « Je vais devoir faire de la place sur les murs pour y mettre de nouveaux cadres », se marre-t-il, entouré de souvenirs qui évoquent les grands moments d’un team qui a définitivement pris ses aises dans le WorldTour.