Coronavirus: Bruxelles remet-elle le masque?

Buxelles, rue Neuve, 14h. Dans la foule faisant emplettes à cette heure de l’après-midi, beaucoup avancent à visage découvert. On peut bien remarquer çà et là le bleu caractéristique d’un masque hygiénique, mais son porteur a plus souvent tendance à le laisser pendouiller sous le nez qu’à en recouvrir ce dernier. Et à l’intérieur des enseignes, à part un vaillant distributeur de gel désinfectant, rien ne laisse soupçonner d’additionnelles mesures sanitaires destinées à contrer une quelconque reprise épidémique.