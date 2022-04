Israël: une attaque à Tel-Aviv fait au moins deux morts

Une nouvelle attaque armée a fait au moins deux morts et de nombreux blessés jeudi soir dans le centre de la métropole israélienne Tel-Aviv, où des témoins ont fait état de scènes de chaos.

La Magen David Adom, l’équivalent de la Croix-rouge israélienne, a indiqué dans un bref message avoir traité plusieurs blessés, dont certains sont dans un état critique et ont été transférés à l’hôpital Ichilov. Mais peu après, cet hôpital a fait état de deux morts et de huit blessés dans cette attaque, la seconde en neuf jours dans la région de Tel-Aviv et la quatrième en moins de trois semaines en Israël.