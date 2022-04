La présidentielle 2022 en images, J-17: Marine Le Pen triomphante pour son dernier meeting avant le premier tour

La candidate du Rassemblement national tenait son dernier meeting ce jeudi, alors qu’elle n’est plus qu’à quelques points d’écart du président sortant, Emmanuel Macron.

Par Rédaction et AFP

Echaudée par son échec aux élections régionales en juin, en raison notamment de l’abstention de ses propres électeurs, catégories populaires et jeunes en tête, Marine Le Pen tient cette fois à les emmener aux urnes, lors de sa réunion publique jeudi soir à Perpignan. « Si les Français se déplacent, alors Emmanuel Macron sera battu », assure Jordan Bardella, chef du RN.

Marine Le Pen tenait ce jeudi soir son dernier meeting de campagne avant le premier tour de l’élection présidentielle. La candidate du Rassemblement national a appelé son public déjà conquis à aller voter. « Avec solennité, avec insistance, avec une très bienveillante insistance, je vous conjure d’aller voter », a déclaré la candidate. « A la présidentielle, on ne s’abstient pas, reprenez le contrôle ! »

En progression dans les sondages, elle est donnée au second tour derrière Emmanuel Macron et leur écart ne cesse de se réduire. « Le fait que ce soit possible (de gagner) est un booster de mobilisation », espère le maire RN de Perpignan, Louis Aliot. Marine Le Pen se présente comme déjà à l’Elysée, n’excluant pas d’intégrer dans son gouvernement des gens « d’une droite souverainiste », aux côtés de l’ex LR Jean-Paul Garraud ou de Jordan Bardella.