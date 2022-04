Guerre en Ukraine: le Parlement européen pousse les sanctions contre la Russie

Un embargo « total et immédiat » sur les importations de pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz en provenance de Russie. C’est ce qu’a réclamé à une large majorité, ce jeudi, le Parlement européen (513 voix pour, 22 contre et 19 abstentions dont celle de Marc Botenga, eurodéputé PTB belge). Mais ce n’est pas ce que prévoit le cinquième paquet de sanctions, tel qu’élaboré par la Commission européenne et approuvé, jeudi soir, par les ambassadeurs des Vingt-Sept.

Annoncé mardi par Ursula von der Leyen, ce paquet de sanctions a, depuis, fait l’objet d’une série de précisions et corrections techniques et juridiques. Concrètement, sauf dernière remarque d’un Etat membre, formulée avant ce vendredi matin, il devrait être publié au Journal officiel avant ce week-end.