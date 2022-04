Une wild-card pour David Goffin: il sera invité au tournoi de Monte-Carlo

En remportant, avec caractère, un duel pas facile contre l’Espagnol Pablo Andujar, ce jeudi, David Goffin a remporté son 300e succès sur le circuit ATP, validé son billet pour les quarts de finale du GP Hassan II (ce vendredi dès 13h) et, en plus, décroché une wild-card pour le prochain Masters 1000 de Monte-Carlo où il devait défendre les points du quart de finale de l’an dernier, via les qualifs, normalement. Ce vendredi, il sera donc directement intégré dans le tableau final principautaire au moment du tirage au sort.

Le nº1 belge (74e) n’a plus disputé les quarts de finale d’un tournoi ATP 250 depuis le mois de janvier et son abandon (genou) contre Andy Murray à Sydney ! Ce jeudi, il a livré un match plein d’abnégation pour battre Pablo Andujar (73e) sur le score de 5-7, 7-6 (4), 6-3 et en 2h46. On sent encore des hésitations dans le jeu du Liégeois, mais l’attitude et l’esprit combatif sont de retour. La confiance suivra…

Ce vendredi, il aura un beau coup à jouer pour une place en demi-finale face à un autre Espagnol, Roberto Carballes-Baena (79e), qu’il vient de battre à Miami (6-2, 6-3).