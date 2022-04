Ancien responsable de la cellule de recrutement du Standard, Nicaise rejoint le PSG

Ce jeudi soir, nos confrères de l’Equipe annoncent que « le PSG a enrôlé un nouveau recruteur chez les professionnels. Il s’agit de Benjamin Nicaise, âgé de 41 ans. Ancien milieu de terrain passé par Nancy, Metz et Amiens, il a fait ensuite la plus grande partie de sa carrière en Belgique où, avant de rejoindre le club parisien, il était directeur technique du Standard de Liège. Cet ancien coach adjoint avait débuté sa carrière professionnelle face au… PSG en janvier 2001, lors d’un quart de finale de Coupe de la Ligue remporté (3-1) par l’ASNL, alors en D2. Il avait même inscrit le troisième but de son club formateur ».