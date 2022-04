Volkswagen confirme à nouveau son intérêt pour la Formule 1

C’est ce qui s’appelle un accouchement difficile. Alors que cela fait de nombreux mois que le spectre de Volkswagen plane sur la Formule 1, le Conseil de surveillance du groupe allemand a confirmé jeudi « qu’Audi peut poursuivre ses projets de Formule 1 en vue d’une éventuelle entrée en championnat du monde en 2026 ». Avant d’ajouter dans la même phrase « qu’une décision finale doit encore être prise », en laissant entendre que cet engagement serait sous-tendu par le degré de « durabilité » qu’atteindrait la Formule 1 dans le cadre de sa nouvelle réglementation technique prévue pour 2026, soit 4 ans avant une autre échéance fixée comme étant celle d’une F1 totalement neutre en carbone !

Un retour avec Williams ?

Bref, une série de signaux a priori positifs qui ne peuvent aller que dans le sens réclamé par VW, et par tous les autres constructeurs présents ou prêts à entrer dans le sport. Ni plus ni moins. Que VW finisse par entrer en F1 apparaît donc de plus en plus évident, tout en y mettant les formes. Et en attendant la voie la plus appropriée pour y venir. A cet effet, le rachat de l’écurie McLaren a déjà été évoqué, parmi bien d’autres pistes plus ou moins sérieuses.