Pluie de partages en Europa League: un chef-d’œuvre technique sauve le Barça (vidéos)

En début de soirée, le RB Leipzig et l’Atalanta Bergame n’ont pas réussi à se départager (1-1) à l’issue de leur match aller des quarts de finale de l’Europa League. Menés rapidement au score au score, les Allemands sont revenus au score juste avant l’heure de jeu grâce à un but contre son camp de Davide Zappacosta.

Menés à la pause, les Allemands, quatrièmes de Bundesliga, héritaient d’un penalty avant l’heure de jeu. Andre Silva s’élançait et le manquait. Cependant, dans la foulée, Angeliño récupérait le ballon et l’envoyait dans le rectangle, poussant Zappacosta à la faute en envoyant le ballon hors de portée de son gardien (58e, 1-1). Le score n’évoluait plus et les deux équipes se quittaient sur ce score de parité. Le match retour aura lieu le 14 avril en Italie.

Un chef-d’œuvre sauve le Barça

Le FC Barcelone, qui restait sur six victoires consécutives en Liga, a été sérieusement malmené à Francfort jeudi en quart de finale aller de Ligue Europa, d’où il a ramené un partage précieux (1-1).

Sauvés par la VAR, qui a annulé un penalty sifflé au préalable pour une faute de Sergio Busquets (38e), les Catalans ont cédé à la 48e sur une demi-volée de l’extérieur du pied droit d’Ansgar Knauff.

Ferran Torres a égalisé à la 66e en conclusion d’un mouvement superbe initié par Ousmane Dembélé avec Frenkie de Jong en relais, mais le Barça devra s’imposer lors du match retour le 14 avril au Camp Nou.

Lyon accroché

Dans le même temps, Braga disposait 1-0 à domicile des Rangers grâce à un but inscrit par Abel Ruiz à cinq minutes de la mi-temps (40e, 1-0).

En déplacement du côté de West Ham, l’Olympique lyonnais, avec Jason Denayer sur le banc, se retrouvait en supériorité numérique dans les arrêts de jeu de la première mi-temps à la suite de l’exclusion d’Aaron Creswell (45+3). Malgré ce coup du sort, les Anglais ouvraient la marque par Jarrod Bowen juste après la reprise (52e, 1-0). Lyon finissait par rétablir l’égalité moins d’un quart d’heure plus tard via Tanguy Ndombele (66e, 1-1).

Le point

Leipzig (All) – Atalanta (Ita) 1-1

Braga (Por) – Rangers (Éco) 1-0

Francfort (All) – Barcelone (Esp) 1-1