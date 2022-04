Guerre en Ukraine: Biden dénonce une «insulte à l’humanité»

À lire aussi Guerre en Ukraine: «Les soldats russes violaient sauvagement les femmes après avoir tué les hommes»

Ce vote est « plus que symbolique », martelait la représentante américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, dans une interview à la radio publique NPR, le 3 avril. Et d’ajouter : « Il poursuit la tâche que nous avons commencée, qui consiste à isoler la Russie et à la tenir responsable de ses actes. Ce qu’elle fait n’est pas normal. Elle va entendre du monde entier que nous ne tolérerons pas d’entendre sa désinformation, sa propagande, à l’ONU. »

Des « crimes de guerre »

Cette déclaration fait suite à la vague d’indignation après la découverte de dizaines de morts, portant des vêtements civils et pour certains les mains attachées dans le dos, dans les zones dont s’est retirée l’armée russe et notamment dans la localité de Boutcha, près de Kiev.

L’Ukraine et ses soutiens accusent les troupes russes qui ont quitté le nord du territoire ukrainien et ainsi cessé de chercher à prendre la capitale, d’être responsables de ces « crimes de guerre ».