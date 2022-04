Résultats, vote nul, horaire: la présidentielle 2022 en un coup d’oeil (direct)

Ces dimanches 10 et 24 avril, 48,8 millions de Français inscrits sont appelés à se rendre aux urnes pour le 1er et 2e tour de l’élection présidentielle 2022. Ils doivent faire un choix entre 12 candidat(e)s : Valérie Pécresse pour Les Républicains, l’actuel président Emmanuel Macron, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon pour La France insoumise, Eric Zemmour pour Reconquête, l’écologiste Yannick Jadot, Jean Lassalle de Résistons!, Fabien Roussel du Parti communiste français, Marine Le Pen pour le Rassemblement national, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud de la Ligue ouvrière et Philippe Poutou pour le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). Les deux candidats avec le plus de voix s’affronteront au 2e tour.

Les premiers résultats

Les sites d’information belges, dont Le Soir, sont particulièrement scrutés, comme c’est le cas lors de chaque élection en France. En effet, si la loi interdit aux médias français de publier la moindre tendance avant 20h, cette interdiction ne vaut pas pour la Belgique. Sur www.lesoir.be, nous serons donc en mesure de publier des informations à la sortie des urnes.