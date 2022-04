La hausse des prix affecte la qualité de vie des enfants en situation de pauvreté

La hausse des prix de l’énergie et des biens de consommation est élevée. Tellement élevée que le budget consacré aux activités parascolaires, aux dépenses en vêtements et autre doit être réduit.

Le budget de référence des familles, qui désigne le revenu minimum dont une famille a besoin pour participer pleinement à la vie en société, a augmenté, en l’espace de six mois, de 84 euros en moyenne par mois, passant précisément de 2.321 euros à 2.405. Cela représente une hausse de 4 % pour la période allant de juin 2021 à janvier 2022, selon des chiffres du centre de conseil et de recherche budgétaire de la haute école Thomas More (CEBUD), relayés vendredi par la Fondation Pelicano.

En raison de l’inflation, le revenu dont une famille a besoin pour participer pleinement à la vie en société a sensiblement augmenté. Pour les ménages en situation de pauvreté, la hausse des prix de l’énergie et des biens de consommation est telle que le budget dédié aux activités parascolaires, aux dépenses en vêtements et aux relations sociales doit être drastiquement raboté, constate vendredi la Fondation Pelicano, qui lutte contre la précarité infantile.

Pour étudier les ressources financières des ménages, le CEBUD détermine, en fonction de différents critères, quels biens et services sont nécessaires pour participer à la société. Parmi eux, on retrouve notamment une alimentation saine, un logement adéquat, des soins de santé accessibles, des vêtements adaptés, le repos et la détente, une enfance paisible et une mobilité en toute sécurité.

« Nous constatons la forte augmentation des prix de consommation de gaz, d’électricité et d’eau. En à peine six mois, ces frais ont augmenté d’environ 48 %, passant en moyenne de 167 euros à 247 euros par mois », indique Bérénice Storms, coordinatrice et chercheuse au CEBUD. « Et les prix de l’énergie ont encore augmenté depuis lors », ce qui « a un impact énorme sur les familles qui sont déjà en difficulté », ajoute-t-elle.

« L’insouciance, les loisirs et les relations sociales sont primordiaux pour les enfants en situation de pauvreté, mais ne sont plus guère possibles, étant donné qu’une très grande partie de leur budget est absorbée par les autres besoins de base », relève Christiaan Hoorne, directeur général de la Fondation Pelicano. « La probabilité que ces enfants sortent du cercle de la pauvreté pour devenir plus tard un membre à part entière de la société diminue dès lors visiblement », s’inquiète-t-il.

Une enquête menée par la Fondation Pelicano auprès de 103 services sociaux (écoles, CPAS…) faisant partie de son réseau montre par ailleurs que l’argent manque de plus en plus pour permettre aux enfants de fréquenter pleinement l’école.

« Environ 65 % des services sociaux signalent que les familles en situation de pauvreté n’ont plus de ressources financières à consacrer aux activités extrascolaires. De plus, ils remarquent également que les enfants en situation de pauvreté ne portent pas de vêtements appropriés (52 %), que leur hygiène laisse à désirer (45 %) ou qu’ils n’emportent pas assez voire pas du tout de nourriture à l’école (42 %) », ressort-il de l’enquête.

Environ 40 % des services sociaux indiquent encore que les enfants en situation de pauvreté n’ont pas la possibilité d’aller aux fêtes d’anniversaire d’amis, parce que les parents n’ont pas les moyens d’acheter un cadeau par exemple.