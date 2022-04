Pluie, neige, vent… les prévisions météo pour ce week-end

Vendredi soir, le ciel sera d’abord très nuageux partout, avec encore des pluies sur le sud du pays. Durant la nuit, de larges éclaircies se développeront ensuite progressivement à partir du nord-ouest, et le temps deviendra sec sur la plupart des régions. Quelques averses locales, à caractère hivernal en Ardenne, seront toutefois toujours possibles. Les minima seront compris entre -1 degré en Hautes- Fagnes et +6 degrés à la côte.

Les précipitations les plus importantes sont prévues sur la moitié sud du pays. Sur le nord, il s’agira parfois de périodes de faibles pluies, voire d’un temps souvent sec en région côtière. Sur les hauteurs de l’Ardenne, la pluie pourrait parfois être mêlée à de la neige fondante. Il fera assez frais avec des maxima de 4 degrés en Hautes-Fagnes à 8 degrés sur l’ouest du pays.

Ce samedi, la journée débutera avec des nuages bas sur l’Ardenne alors que les éclaircies seront parfois larges sur les autres régions. Assez rapidement, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante. Des averses éclateront alors sur la plupart des régions et pourront encore adopter un caractère hivernal sur les hauteurs ardennaises, sous forme de grésil ou de neige fondante. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés en Flandre sous un vent généralement modéré d’ouest-nord-ouest.

Dimanche

Dimanche matin, le temps sera assez ensoleillé mais rapidement davantage de nuages seront présents et une averse locale ne sera pas exclue. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans l’ouest du pays. Vent faible à modéré d’ouest puis faible et variable.