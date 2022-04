Golf: bon départ de Woods au Masters, Pieters rate le sien

Alors qu’il avait confié au « Times » vouloir « gagner et surtout être compétitif » avant de prendre le départ de son deuxième Masters d’Augusta, Thomas Pieters a complètement raté son envol dans le premier Major de la saison. Sept bogeys et un double, pour deux birdies, sont venus grever une carte de 79 (7 coups au-dessus du par), et ont relégué d’emblée l’Anversois (4e de la mythique épreuve en 2016) à 12 coups du leader provisoire, le Coréen Sungjae Im (67, -5), qui s’était classé 2e en 2020 !

« Un petit putt raté d’entrée de jeu »

« Thomas a connu un début et une fin de parcours difficiles », concédait son coach, Jérôme Theunis. « Et surtout, les choses ont mal démarré quand au trou nº1, il a raté un petit putt au demeurant facile qui lui a coûté d’emblée un premier bogey, immédiatement suivi d’un deuxième pour un point de pénalité encaissé au départ du 2 ! C’est le genre de départ qui vous sape le moral à l’approche de ces greens tellement plus rapides que sur le Tour européen. À l’aller, Thomas a d’ailleurs eu quelques occasions de birdie, mais il ne les a pas converties. Et puis au retour, il a surtout connu une fin de parcours compliquée avec de mauvais positionnement à l’approche des drapeaux qui lui ont valu d’encaisser deux bogeys et un double sur les quatre derniers trous. »