Diables rouges: quand Dries Mertens pousse la chansonnette pour un coéquipier… (vidéo)

Il y a des personnes qui donneraient tout pour rendre heureux lors des anniversaires. Et Dries Mertens en fait partie ! Lors des derniers jours, le Diable Rouge a participé à la fête organisée pour l’anniversaire de son coéquipier Fabian Ruiz. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Belge, récemment devenu papa, n’est pas particulièrement fatigué suite à l’arrivée de son enfant. Sa femme, Kar Kerkhofs, non plus d’ailleurs, puisqu’ils sont apparus très en forme.

Le couple a ainsi interprété une chanson de Bruno Mars, faisant rêver l’ensemble de l’assemblée présente sur place. Dries Mertens semble donc savoir faire beaucoup de choses à la fois. Polyvalent, notre Diable rouge !