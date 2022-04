Vincent Vanasch: «J’ai reçu une magnifique leçon de courage»

Le gardien des Red Lions est de retour sur les terrains après avoir surmonté une épreuve familiale qui a remis beaucoup de choses en perspectives dans sa vie personnelle mais aussi dans sa carrière sportive. Mais le Bruxellois sort encore plus fort de cette terrible épreuve.

Quelques semaines après avoir fêté le titre olympique à Tokyo, Vincent Vanasch est brutalement retombé les pieds sur terre. Alors qu’il s’apprêtait à célébrer la naissance de sa fille Zazie, son fils, Léo, 3 ans et demi, était touché par des problèmes de santé. Une annonce qui est venue rebattre les cartes dans son quotidien après avoir remporté le dernier titre majeur qui manquait encore à son palmarès. Durant près de 7 mois, avec son épouse, le dernier rempart des Red Lions et du Rot-Weiss Cologne a enchaîné les moments de doutes, de souffrances et de peurs. Une période lors de laquelle le hockey a été mis entre parenthèses pour accompagner au mieux son petit garçon.

Vincent, comment va Léo aujourd’hui ?