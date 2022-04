La présidentielle française vue de Flandre: «Il y avait une certaine fascination pour Zemmour»

Il faut bien chercher sur le site de la VRT, la télévision publique flamande, pour trouver l’onglet dédié aux élections françaises. Du côté des principaux journaux de qualité comme le Standaard et De Morgen, on voit ces derniers jours quelques articles abordant la percée surprise de Jean-Luc Mélenchon ou la bonne forme dans les sondages de Marine Le Pen. Une couverture médiatique qui reste sans commune mesure avec celle des médias au sud du pays. « Pour le premier tour, je pense qu’il n’y aura pas plus de deux ou trois pages dans le journal », confirme Jolien De Bouw, correspondante en France pour plusieurs médias néerlandophones dont De Standaard. « La demande existe mais, notamment à cause de la guerre en Ukraine, on en fait beaucoup moins que prévu. »