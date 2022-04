Election présidentielle 2022: Belgique-France, je t’aime, moi non plus

La France, sa géographie, son patrimoine architectural, sa gastronomie, son climat, etc., poussent chaque année des milliers de Belges à franchir la frontière sud. Mais les « débats d’idées » hexagonaux – une catégorie dans laquelle on glissera la politique – attirent également nombre de francophones d’ici, souvent avec un sentiment mêlé d’admiration et d’agacement. Un phénomène normal entre voisins d’idiome commun mais de « carrures » différentes, selon Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale et culturelle à l’UCLouvain.