Antoine Gobin, CEO de Waasland-Beveren, furieux après une amende suite aux incidents au Lierse: «Un manque total d’empathie de la Fédération!»

Depuis de nombreux mois, les incidents liés à des débordements de supporters dans les stades en Europe sont (trop) nombreux. Toute l’Europe est touchée et la Belgique n’est pas une exception. De Saint-Trond à Eupen en passant par le Standard, trop de débordements ont eu lieu depuis le début de la saison. Et alors que la D1B semblait encore y échapper, de gros incidents sont survenus le week-end dernier lors du déplacement de Waasland-Beveren au Lierse. Battus 2-0 sur le terrain (mais au vu du contexte, la défaite passe au second plan), les Waeslandiens ont vécu une soirée cauchemardesque, comme l’explique le CEO du club, Antoine Gobin : « Le résultat du match est là, nous avons perdu et devons assumer. Par contre, ce qu’il s’est passé en dehors de la pelouse est tout bonnement inexcusable. Certains de nos supporters ont été blessés par les bombes agricoles lancées par les supporters locaux. C’est allé beaucoup trop loin. »

Il y a trois jours, la Pro League avait réagi en infligeant une amende de 10 000 euros au club du président Van Thillo. Mais chose étonnante : Waasland-Beveren a également reçu une amende de… 500 euros avec sursis pour des jets de gobelets en direction des supporters locaux. « Il y a un manque total d’empathie de la Fédération sur ce coup-là ! Nos supporters ont réagi mais comment ne pas le faire quand on est attaqué de la sorte ? Il y a eu des faits qui ne devraient jamais arriver dans un stade de football et la RBFA décide, en contrepartie, de nous infliger cette amende qui est totalement déplacée ! Nous irons nous défendre. »