Jean-Claude Van Damme nommé ambassadeur de la République démocratique du Congo

Jean-Claude Van Damme a reçu mercredi à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC), son passeport diplomatique, indiquent plusieurs médias. Ce document fait de l’acteur belge un ambassadeur pour la Jeunesse, la Culture et la Biodiversité.

Ce titre n’est pas uniquement honorifique, Jean-Claude Van Damme a en effet reçu pour mission de faire rayonner l’image de la RDC à l’international. D’abord en défendant le sport et la culture congolaises, mais surtout en utilisant sa notoriété pour la protection des forêts et, plus largement, de la faune et de la flore locales.