Pink Floyd renaît pour l’Ukraine

Au lendemain de la parution en 2014 de l’album The Endless River, issu des sessions de studio de The Division Bell (1994), Pink Floyd a annoncé que le groupe était définitivement dissous. Il aura fallu la guerre en Ukraine pour que David Gilmour et Nick Mason reviennent sur leur décision en compagnie de leur bassiste de longue date Guy Pratt et de Nitin Sawhney au piano. La chanson s’intitule Hey Hey Rise Up et le chant est assuré par Andriy Khlyvnyuk, membre du groupe ukrainien Boombox.

Gilmour, le leader du groupe depuis le départ de Roger Waters, a une belle-fille et des petits-enfants d’origine ukrainienne. « Nous avons, comme tant d’autres, ressenti de la rage et de la frustration face à cet acte vil, l’invasion d’un pays démocratique, indépendant et pacifique, avec ces gens assassinés par une des plus grandes puissances au monde », a déclaré Gilmour.