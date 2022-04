Eleven se dédouane après Cercle – Gand: «Notre responsabilité n’est pas engagée»

Depuis dimanche après-midi et le partage au Cercle (2-2), Gand est remonté sur le VAR et sur Eleven car des images montrent que Thibo Somers, attaquant du Cercle, est en position de hors-jeu au moment de faire 1-1. En début de semaine, le département arbitrage avait indiqué que les images n’étaient pas de bonne qualité parce que le caméraman n’était pas à sa position. Effectivement, le technicien n’était pas à sa position parce qu’il avait filmé la sortie des joueurs après le repos. Ce que ce caméraman fait à chaque match. C’est le cas avec Eleven et même avec les opérateurs précédents.

On n’est donc pas très heureux du côté d’Eleven de se voir jeter en pâture par le département arbitrage. « Notre responsabilité n’est pas engagée, avance Jan Mosselmans Head of content d’Eleven Sports. Le travail du caméraman est de produire le plus beau produit télévisuel. En accord avec les deux clubs, on avait décidé de mettre en avant l’hommage à Miguel Van Damme. On l’a fait jusqu’au bout. Raison pour laquelle le caméraman n’était pas à sa place au moment des faits. Mais cela n’empêche pas le VAR d’avoir les bonnes images puisque les images sont tout de même envoyées par « feed ». Qui plus est, il n’existe pas de relation contractuelle entre la Pro League et nous concernant ce genre de situation. On ne peut pas être jugé responsable. »