Ives Serneels heureux de la large victoire des Red Flames: «0-5 en Albanie dans des circonstances qui n’ont pas toujours été faciles»

Le coach de nos Red Flames estime également que son équipe aurait pu marquer un but de plus.

« Je suis heureux. Nous gagnons 0-5 en Albanie dans des circonstances qui n’ont pas toujours été faciles », a déclaré le sélectionneur belge après la rencontre. « Notre départ n’était peut-être pas celui espéré mais après 25/30 minutes et notre premier but, tout est allé beaucoup mieux ».

Les Red Flames menaient 0-3 à la mi-temps grâce à un doublé de Tine De Caigny (37e, 43e) et Tessa Wullaert (39e). Wullaert (57e) et Jassina Blom (79e) donnaient au score des allures de forfait.

« L’Albanie a abordé le match de manière totalement différente par rapport au match aller chez nous », dit Ives Serneels. « C’était une question de patience. Je suis fier que l’équipe n’ait pas essayé de forcer les choses. Après le premier but, nous avons pris l’Albanie à la gorge. J’ai vu de belles actions en seconde période. Nous aurions peut-être pu marquer un but de plus. Je suis également heureux que les remplaçantes se soient montrées ».

La Belgique jouera son prochain match mardi au Kosovo, où Julie Bismans sera suspendue. Cela poussera Serneels à modifier son équipe. « Nous allons attendre et voir comment tout le monde récupère », dit le coach des Red Flames. « Nous nous concentrerons sur le Kosovo à partir de samedi ».

La Belgique est 2e du groupe F avec 19 points sur 21, à trois longueurs de la Norvège, leader.